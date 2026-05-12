В российской школе произошла стрельба

Кондратьев: В школе Кубани девятиклассник пронес оружие и устроил стрельбу

В школе Гулькевичского района Кубани произошла стрельба. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы и травмировал двоих учеников. Пострадавшим оперативно оказывают медицинскую помощь в больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное, отметил глава региона.

Минздрав Краснодарского края направил психологов для оказания помощи учащимся и родителям.

В отношении руководства школы и охранной организации начата проверка для установления обстоятельства проноса оружие в учебное заведение. В муниципалитет направлена комиссия министерства образования региона.

Прокурор Гулькевичского района Владимир Хлынов на месте координирует работу спецслужб, добавили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре. Там уточнили, что ЧП произошло в школе № 1 имени М.И. Короткова.

Ранее сообщалось, что 1 апреля ученик уральской школы взял пневматический пистолет у старшего брата и принес его на уроки. Подросток выстрелил два раза, после чего его скрутила бухгалтер. Женщина удерживала стрелка до приезда сотрудников полиции.