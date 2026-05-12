Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:09, 12 мая 2026Бывший СССР

Стало известно о начале карьеры Ермака со стриптиз-клуба

Мендель: Ермак начал карьеру в стриптиз-клубе с людьми из пророссийской партии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак начал свою карьеру в стриптиз-клубе с людьми, многие из которых позже стали политиками в пророссийской партии. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в YouTube.

«Господин Ермак начал свою карьеру в стриптиз-клубе. Не как стриптизер, а как юрист. Это был стриптиз-клуб, где было много людей, которые позже стали политиками в пророссийской партии», — рассказала она.

Бывший представитель президента рассказала, что общалась с одним из сотрудников заведения. По его словам, Ермак обладал огромными амбициями, однако не имел соответствующих им талантов.

Ранее Мендель заявила, что Владимир Зеленский в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО. Она подчеркнула, что присутствовала на той встрече в декабре 2019 года в Париже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об окончании перемирия с Россией

    Москвичка заказала пиццу и столкнулась с приставаниями курьера в сообщениях

    Иранский кризис разогнал инфляцию в европейской стране

    США проведут расследование деятельности биолабораторий на Украине

    Игравший за Англию уроженец Дагестана из МЮ попал в расширенный список сборной России

    Египет решил подготовить новую систему въезда для туристов

    Число жертв удара ВСУ по российскому городу в 1000 километров от границы выросло

    Меркурис заявил о возможном отказе Зеленского от мира с РФ из-за коррупции

    На Западе уличили фон дер Ляйен в одержимости одним желанием

    Стало известно о начале карьеры Ермака со стриптиз-клуба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok