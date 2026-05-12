Мендель: Ермак начал карьеру в стриптиз-клубе с людьми из пророссийской партии

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак начал свою карьеру в стриптиз-клубе с людьми, многие из которых позже стали политиками в пророссийской партии. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в YouTube.

«Господин Ермак начал свою карьеру в стриптиз-клубе. Не как стриптизер, а как юрист. Это был стриптиз-клуб, где было много людей, которые позже стали политиками в пророссийской партии», — рассказала она.

Бывший представитель президента рассказала, что общалась с одним из сотрудников заведения. По его словам, Ермак обладал огромными амбициями, однако не имел соответствующих им талантов.

Ранее Мендель заявила, что Владимир Зеленский в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО. Она подчеркнула, что присутствовала на той встрече в декабре 2019 года в Париже.