09:11, 12 мая 2026Бывший СССР

Стало известно о просьбах об отступлении к командованию ВСУ

ТАСС: Родственники бойцов ВСУ просят командование отступить из Запселья
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Родственники бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят командование 21-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) организованно отступить из Запселья Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Утверждается, что причиной для отступления называют превосходство российских войск в живой силе и дронах.

«В районе Запселья обстановка не могла остаться незамеченной родственниками украинских солдат 21-й ОМБр, которые через волонтеров опубликовали обращение о необходимости организованного отступления подразделений бригады вглубь украинской территории "из-за тотального превосходства русских в живой силе и дронах"», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Армия России установила контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области. Как отметили в Минобороны, на этом участке бои вели подразделения группировки войск «Север».

