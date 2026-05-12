ТАСС: Родственники бойцов ВСУ просят командование отступить из Запселья

Родственники бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят командование 21-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) организованно отступить из Запселья Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Утверждается, что причиной для отступления называют превосходство российских войск в живой силе и дронах.

«В районе Запселья обстановка не могла остаться незамеченной родственниками украинских солдат 21-й ОМБр, которые через волонтеров опубликовали обращение о необходимости организованного отступления подразделений бригады вглубь украинской территории "из-за тотального превосходства русских в живой силе и дронах"», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Армия России установила контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области. Как отметили в Минобороны, на этом участке бои вели подразделения группировки войск «Север».