В Минобороны раскрыли подробности боев за населенный пункт в Сумской области

Минобороны: Бойцы группировки войск «Север» установили контроль над Миропольем

Военнослужащие подразделений группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области. Подробности боев раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, российским бойцам удалось нанести поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник за неделю потерял более 1535 солдат, а также технику, среди которой — пять боевых бронированных машин, 98 автомобилей, 14 артиллерийских орудий и восемь станций радиоэлектронной борьбы.

О взятии под контроль российских войск населенного пункта стало известно 2 мая. Позднее сообщалось о продвижении российских войск в районе Кондратовки Сумской области.

