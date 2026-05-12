Бывший СССР
17:02, 12 мая 2026

Стало известно об активном продвижении ВС России в ключевом для фронта городе

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России активно продвигаются в Константиновке, одном из ключевых для фронта городов, в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«После долгого затишья вновь активизировались бои в Константиновке», — рассказал собеседник канала.

Он уточнил, что российские военные малыми штурмовыми группами проникают в город. Под контролем армии России находится юго-восток Константиновки. По словам источника канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже планируют возможное отступление к Дружковке.

Ранее украинские аналитики предрекли ВСУ коллапс обороны в Константиновке. Сообщалось, что со стороны Предтечного российские войска дошли до города и втягивают пехоту в южную часть.

