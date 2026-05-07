22:18, 7 мая 2026

Украинские аналитики предрекли ВСУ коллапс обороны в Константиновке

Юлия Мискевич

Фото: Stringer / Reuters

Украинские аналитики признали крайне тяжелую ситуацию под Константиновкой и риск коллапса обороны. Как отмечается в новом материале военных экспертов, который приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», направление стало одним из самых сложных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всем фронте, тенденция — к ухудшению.

Уточняется, что со стороны Предтечного российские войска дошли до Константиновки и втягивают пехоту в южную часть города. Бои уже идут в частном секторе.

Кроме того, вдоль трассы Бахмут — Константиновка российские подразделения продвигаются южнее и вышли к восточным окраинам населенного пункта. Также идут бои в районе Новодмитровки — Минобороны России ранее заявило об освобождении этого населенного пункта.

Telegram-канал подчеркнул, что наиболее сложная обстановка — в районе Берестка и Ильиновки. Оттуда российские силы постоянно пытаются проникнуть в западную часть города, где находятся промзона и высотная застройка. Аналитики предупредили: если Российская армия закрепится там, выбить ее будет невозможно, а при наращивании пехоты половина города может быть потеряна достаточно быстро.

Эксперты отметили, что начало городских боев в Константиновке отличается от ситуации в Покровске. Хотя российским войскам не удалось быстро пройти частный сектор и закрепиться в высотках и промзонах, это не исключает быстрой операции через Бересток и Ильиновку с целью отрезать половину города.

«Ситуация крайне сложная. Пусть украинская пропаганда о цифрах потерь и среднем ежедневном продвижении ВС РФ никого не вводит в заблуждение. Русские все еще очень сильны и ставят все на захват Донбасса. Поэтому условия для обороны очень тяжелые», — подытожили авторы.

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют более 60 процентов Константиновки.

