Трехкратный чемпион мира Малинин задумался о паузе в карьере

Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин задумался о паузе в карьере. Об этом он сообщил The Orange County Register.

По словам спортсмена, он может приостановить выступления на год. «Думаю, нужно посмотреть на мое дальнейшее самочувствие. Ничего еще не решено окончательно», — заявил Малинин.

Фигурист добавил, что последние четыре года были для него очень тяжелыми. «Мне нужен небольшой перерыв от фигурного катания», — отметил он.

Малинин, считавшийся фаворитом Олимпиады-2026, стал лишь восьмым по сумме короткой и произвольной программ в мужском одиночном катании. При этом американец выиграл золото в командных соревнованиях.