09:43, 12 мая 2026Путешествия

Туристы из страны Ближнего Востока устремились в Россию

АТОР: Туристы из Саудовской Аравии устремились в Россию из-за безвиза и снега
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Туристы из страны Ближнего Востока устремились в Россию из-за безвиза и снега в I квартале 2026 года — речь идет о гражданах Саудовской Аравии. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Январь и февраль были очень активными для въездного туризма. После декабрьского объявления о предстоящем безвизе у нас в "Интуристе", как и у других туроператоров, случился настоящий бум заявок из Саудовской Аравии», — рассказали в компании «Интурист». Уточняется, что на такой спрос повлияло открытие прямого авиасообщения с Россией. Кроме того, многие саудиты хотели увидеть российский снег.

Помимо этого, в Россию хлынул поток китайских туристов после объявления безвиза. Их число значительно выросло с 2025 года. Сообщается, что они в основном едут на Дальний Восток, а также в Москву и Санкт-Петербург.

Март 2026 года стал сложным для туризма из-за кризиса на Ближнем Востоке, однако отдыхающие из-за границы настолько активно приезжали в страну в январе и феврале, что квартал все равно показал двузначный рост — они совершили 293,2 тысячи поездок в Россию, что превысило значения этого же периода 2025 года на 28,1 процента.

Ранее стало известно, что турецкие туристы устремились в Санкт-Петербург. Одной из причин стала любовь к писателю Федору Достоевскому.

