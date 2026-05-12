18:21, 12 мая 2026

Уехавший из России Белый опроверг дружбу с Хабенским

Анатолий Белый заявил, что не общается с Хабенским и другими коллегами из России
Андрей Шеньшаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Уехавший из России после начала специальной военной операции актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) признался, что не поддерживает контактов с российскими коллегами. Об этом он сообщил в интервью Станиславу Кучеру.

В частности, он прокомментировал свои отношения с Константином Хабенским, которого когда-то называл своим другом. «Я не общаюсь ни с кем. Во-первых, им со мной, наверное, просто нельзя. А меня и не тянет», — сказал Белый.

Также он отметил, что никогда близко не дружил с Хабенским, но считает, что тот сильно изменился за последние годы. «С Костей мы не были друзьями, были в теплых отношениях, он был другим человеком. Сейчас позывов общаться нет», — добавил актер.

Белый, проживающий в Израиле, ранее запретил называть его российским артистом. Он также признался, что в этой стране ему сложно найти работу — несколько месяцев его не приглашают на кастинги.

