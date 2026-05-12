Культура
10:18, 12 мая 2026

Умер заслуженный артист России Вадим Александров

Ольга Коровина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заслуженный артист России, актер театра и кино Вадим Александров ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.Ру».

В карточке артиста указано, что его не стало 8 мая. Причина смерти не уточняется.

Александров окончил Театральное училище имени Щепкина в 1962 году. С 1988 года на протяжении 12 лет он служил в Театре-студии Табакова. Актер наиболее известен по ролям в фильмах «Усатый нянь», «Мы из джаза» и «Экипаж», а также в сериалах «Папины дочки» и «Каменская».

Ранее стало известно, что английский актер Майкл Пеннингтон, известный по роли в фильме культовой серии «Звездные войны», ушел из жизни в возрасте 82 лет.

