Умер заслуженный артист России Вадим Александров

Заслуженный артист России, актер театра и кино Вадим Александров ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.Ру».

В карточке артиста указано, что его не стало 8 мая. Причина смерти не уточняется.

Александров окончил Театральное училище имени Щепкина в 1962 году. С 1988 года на протяжении 12 лет он служил в Театре-студии Табакова. Актер наиболее известен по ролям в фильмах «Усатый нянь», «Мы из джаза» и «Экипаж», а также в сериалах «Папины дочки» и «Каменская».

