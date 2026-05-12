Устроивший резню в Москве мужчина попал на видео

В Москве задержан мужчина, устроивший резню у кафе на Попутной улице

Устроивший резню у кафе в Москве мужчина попал на видео. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе УВД по ЗАО.

На кадрах видно, как мужчина ударил потерпевших ножом.

Фигурант — ранее судимый 46-летний житель одного из регионов России. Он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Мужчина заключен под стражу.

По данным правоохранителей, ЧП произошло на Попутной улице. Там между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате задержанный ударил двоих оппонентов ножом. Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что двое человек пострадали от мужчины, который устроил резню в Подольске.