В Белоруссии отреагировали на размещение войск у границы

Гайдукевич: Размещение войск на границе с Белоруссией несет риски для Евросоюза

Размещение европейских войск на границе с Белоруссией несет риски для самого Евросоюза. Об этом заявил зампред постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич, передает РИА Новости.

«Мы прекрасно понимаем, что та милитаризация Европейского союза, размещение войск, техники, личного состава на нашей границе несут риски. Риски они несут в первую очередь самому Европейскому союзу на нашей границе», — заявил Гайдукевич.

По его словам, западные страны должны понимать, что их могут использовать в качестве инструмента для развязывания войны на европейском континенте.

Ранее глава МИД Латвии Байба Браже заявила о готовности разместить на территории страны больше американских военных. По словам главы ведомства, власти прибалтийской страны уже обсуждают этот вопрос с Вашингтоном.