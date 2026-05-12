Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:39, 12 мая 2026Бывший СССР

В Белоруссии задержали литовского шпиона

В Белоруссии задержали литовского шпиона с позывным Ринго
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Белоруссии сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) задержали литовского агента с позывным Ринго. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

В сообщении указано, что он собирал информацию о стратегических и военных объектах и делал закладки для литовской агентуры. «Конспиративные ночевки у родственников и легенда, которая рассыпалась на первом же допросе», — добавили там.

Отмечается, что агент приезжал в республику под предлогом восстановления отцовского дома.

В сентябре прошлого года шпион из Польши был задержан с поличным в Белоруссии. При себе у поляка Гжегоша Гавела нашли восемь страниц распечатки формата А4. Как выяснилось позднее, это была ксерокопия материалов по учениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАБУ сделало заявление об участии Зеленского в коррупционном деле

    Пережившее ледниковый период и мамонтов животное обосновалось на новой территории в России

    Насмерть сбивший на электросамокате пенсионера российский подросток избежал колонии

    Стали известны подробности о вернувшихся в Россию с Украины детях

    Трамп пообещал помочь «движущейся вниз» стране

    Гостей отеля в гей-квартале в Европе эвакуировали из-за подозрительного запаха в номере

    В МИД назвали главный приоритет в отношениях с Азербайджаном

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка захотела выступать за Францию

    Загадку портов USB объяснили

    Раскрыта причина масштабных лесных пожаров на Дальнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok