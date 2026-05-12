В Белоруссии задержали литовского шпиона с позывным Ринго

В Белоруссии сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) задержали литовского агента с позывным Ринго. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

В сообщении указано, что он собирал информацию о стратегических и военных объектах и делал закладки для литовской агентуры. «Конспиративные ночевки у родственников и легенда, которая рассыпалась на первом же допросе», — добавили там.

Отмечается, что агент приезжал в республику под предлогом восстановления отцовского дома.

В сентябре прошлого года шпион из Польши был задержан с поличным в Белоруссии. При себе у поляка Гжегоша Гавела нашли восемь страниц распечатки формата А4. Как выяснилось позднее, это была ксерокопия материалов по учениям.