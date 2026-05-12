В Кремле сделали заявление о контактах по Украине

Песков: Россия открыта для контактов по урегулированию конфликта на Украине

Москва открыта для контактов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате, и говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, багаж наработок в мирном процессе позволяет говорить о том, что близится завершение конфликта.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры по мирному урегулированию на Украине будут стоять на месте, пока Киев не выведет Вооруженные силы Украины с территорий Донбасса, даже если встреч будет множество. Он подчеркнул, что Киеву рано или поздно придется принять необходимость этого шага.