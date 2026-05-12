В МИД назвали главный приоритет в отношениях с Азербайджаном

МИД России: Приоритетом остается освобождение 11 российских граждан

Приоритетом Министерства иностранных дел России является освобождение арестованных в 2025 году в Азербайджане граждан РФ. Об этом заявили в МИД России.

«Безусловным приоритетом остается освобождение 11 российских граждан, арестованных в Азербайджане 30 июня — 1 июля 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что посольство России в Азербайджане находится в контакте с задержанными гражданами. Дипломаты также поддерживают связь с родственниками арестованных.

30 июня в офис агентства Sputnik Азербайджан пришла полиция страны. Правоохранители задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистов обвинили в незаконном предпринимательстве и мошенничестве и приговорили к четырем месяцам предварительного заключения. Позднее Картавых отпустили под домашний арест.