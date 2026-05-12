Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:14, 12 мая 2026Бывший СССР

В «Миротворец» внесли бывшего пресс-секретаря Зеленского

Бывшего пресс-секретаря Зеленского Мендель внесли в базу «Миротворца»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Такер Карлсон / YouTube

Бывшего пресс-секретаря украинского лидера Владимира Зеленского Юлию Мендель внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом свидетельствуют данные сайта, с которыми ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

Мендель обвинили в «призывах к капитуляции Украины», а также в «распространении российской пропаганды».

«Миротворец» — это онлайн-реестр людей, которых создатели ресурса считают причастными к «преступлениям против национальной безопасности Украины». Туда попадают не только лидеры стран и политики, спортсмены, но и дети.

Ранее в базу данных «Миротворца» попали российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Спортсменов обвинили в участии в мероприятиях по героизации военных и нарушении суверенитета Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАБУ сделало заявление об участии Зеленского в коррупционном деле

    Пережившее ледниковый период и мамонтов животное обосновалось на новой территории в России

    Насмерть сбивший на электросамокате пенсионера российский подросток избежал колонии

    Стали известны подробности о вернувшихся в Россию с Украины детях

    Трамп пообещал помочь «движущейся вниз» стране

    Гостей отеля в гей-квартале в Европе эвакуировали из-за подозрительного запаха в номере

    В МИД назвали главный приоритет в отношениях с Азербайджаном

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка захотела выступать за Францию

    Загадку портов USB объяснили

    Раскрыта причина масштабных лесных пожаров на Дальнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok