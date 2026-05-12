В «Миротворец» внесли бывшего пресс-секретаря Зеленского

Бывшего пресс-секретаря Зеленского Мендель внесли в базу «Миротворца»

Бывшего пресс-секретаря украинского лидера Владимира Зеленского Юлию Мендель внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом свидетельствуют данные сайта, с которыми ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

Мендель обвинили в «призывах к капитуляции Украины», а также в «распространении российской пропаганды».

«Миротворец» — это онлайн-реестр людей, которых создатели ресурса считают причастными к «преступлениям против национальной безопасности Украины». Туда попадают не только лидеры стран и политики, спортсмены, но и дети.

Ранее в базу данных «Миротворца» попали российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Спортсменов обвинили в участии в мероприятиях по героизации военных и нарушении суверенитета Украины.