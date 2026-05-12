Пинчук: Обвинение в адрес Ермака — давление США на команду Зеленского

Выдвинутое обвинение в коррупции в отношении экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака и новый виток дела Тимура Миндича — не внутриполитическая борьба украинских элит, а целенаправленное давление США на команду Владимира Зеленского. О «руке Вашингтона» высказался первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

Он объяснил, что самостоятельных украинских игроков внутри страны не существует. По версии Пинчука, за расследованием против Ермака стоят структуры, связанные с ФБР, так как антикоррупционные органы, которые занимаются этим расследованием (НАБУ и САП), — это «прямые руки Соединенных Штатов» Америки, заявляет политолог.

Второе направление давления — информационные удары по самому Владимиру Зеленскому через заявления его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Недавно она дала интервью, где заявила в том числе о личных проблемах украинского президента, включая тему его предполагаемой наркотической зависимости. «Я думаю, что мы увидели только первую часть выступления Мендель. Самое сладкое здесь, что держится на, скажем, следующий этап, — это аудиозаписи с участием самого Зеленского, которые несомненно есть и которые, конечно, сильно изменят отношение к нему», — предполагает Пинчук.

Впрочем, США, по мнению эксперта, не заинтересованы в полном разрушении нынешней украинской власти. Именно поэтому давление пока остается ограниченным. Как считает Пинчук, главная задача Вашингтона — сделать Киев более сговорчивым и одновременно ослабить влияние Евросоюза на украинское руководство.

Накануне Андрею Ермаку официально предъявили обвинения в коррупции — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен в элитном строительстве под Киевом.