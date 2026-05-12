13:49, 12 мая 2026Силовые структуры

В России осудили известного рэпера за пропаганду наркотиков

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве осудили рэпера Ганвеста за пропаганду наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Он признан виновным в совершенном правонарушении по статье 6.13 («Распространение информации о наркотических средствах, а также об аналогах наркотических средств и психотропных веществ с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований») КоАП РФ.

Как установил суд, заключение лингвистической экспертизы текстов рэпера «Никотин» и «Бардак», которые размещались на странице сообщества «Ганвест» в одной из социальных сетей, установило, что они нарушают наркологическую безопасность и в них содержится положительная оценка наркотических веществ, которые способны нанести вред здоровью и развитию детей.

Также использование в текстах нецензурных выражений оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.

Суд признал его виновным и приговорил к административному штрафу в размере 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что рэпера Ганвеста призвали признать иноагентом.

