15:05, 30 марта 2026Культура

Рэпера Ганвеста призвали признать иноагентом

Глава ЛБИ Мизулина призвала проверить Ганвеста на иноагентсткую деятельность
Ольга Коровина

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала проверить деятельность рэпера Руслана Гоминова, известного под псевдонимом Ганвест, на наличие оснований для признания его иностранным агентом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Мизулина сообщила, что направила соответствующие обращения в Генпрокуратуру и Минюст.

«Ранее мы обращались в Генпрокуратуру и МВД в связи с распространением деструктивного контента среди детей и пропагандой наркотиков у этого исполнителя», — добавила глава ЛБИ.

30 марта суд в Москве оштрафовал Ганвеста за распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность. Таганский районный суд признал казахстанского артиста виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ. Гоминову назначили наказание в виде штрафа в размере 95 тысяч рублей.

