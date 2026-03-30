Рэпера Ганвеста призвали признать иноагентом

Глава ЛБИ Мизулина призвала проверить Ганвеста на иноагентсткую деятельность

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала проверить деятельность рэпера Руслана Гоминова, известного под псевдонимом Ганвест, на наличие оснований для признания его иностранным агентом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Мизулина сообщила, что направила соответствующие обращения в Генпрокуратуру и Минюст.

«Ранее мы обращались в Генпрокуратуру и МВД в связи с распространением деструктивного контента среди детей и пропагандой наркотиков у этого исполнителя», — добавила глава ЛБИ.

30 марта суд в Москве оштрафовал Ганвеста за распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность. Таганский районный суд признал казахстанского артиста виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ. Гоминову назначили наказание в виде штрафа в размере 95 тысяч рублей.