В России отреагировали на предложение Украины прекратить удары по аэропортам

Депутат Чепа: Украина хочет прекращения ударов по аэропортам в военных целях

Украина попытается использовать прекращение ударов по аэропортам в военных целях, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцией на соответствующее предложение Киева он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Politico сообщило, что Украина в лице министра иностранных дел страны Андрея Сибиги предложила российской стороне взаимное прекращение ударов по аэропортам.

«Временное перемирие означает, что в дальнейшем конфликт может только усилиться, поэтому к каждому такому перемирию надо относиться очень серьезно. Хотя мы понимаем, что перемирие — это спасенные жизни, главное, чтобы потом жертв не оказалось еще больше как с одной стороны, так и с другой. Нужно не перемирие, а нужно соглашение — и не на тех условиях, которые Украина постоянно меняет», — высказался депутат.

Парламентарий также напомнил, что Киев все время срывает временные перемирия.

До этого в Минобороны РФ рассказывали, что российские военные нанесли удары по военным объектам на территории Украины, в том числе по аэродромам и предприятиям военно-промышленного комплекса.

