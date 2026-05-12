20:33, 12 мая 2026Экономика

В российском городе пожаловались на «фантан» и «атракционную зону» на стенде в парке

В Ульяновске пожаловались на информационный стенд в парке с кучей ошибок
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Sandu Herta / shutterstock / Fotodom

В Ульяновске пожаловались на информационный стенд с кучей ошибок, который повесили в одном из парков. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Местную жительницу возмутила безграмотность авторов таблички в парке «Семья», на которой было написано «фантан» и «атракционная зона». Позднее удалось обнаружить еще больше ошибок — например, «при чрезвычайных ситуаций» и «сдесь».

В администрации рекреационной зоны журналистам рассказали, что подрядчик должен был согласовать табличку, однако не сделал этого. Представитель парка назвал ситуацию «мраком» и заверил, что ему предъявят официальные претензии, а стенд фирме придется переделывать за свой счет.

«Конечно, только пока не знаем, в каком это виде будет. Может быть, они нам что-то сделают. Ситуация для нас тоже неприятная. И, естественно, мы здесь тоже уже и свои выводы сделали, и поругались где надо. Вроде сняли оперативно, но это было замечено», — отметил собеседник издания.

Ранее жители Балахны Нижегородской области пожаловались на размещение десятков баннеров с ошибкой в названии их города.

