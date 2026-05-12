В российском регионе макет меча с репетиции в лесу стал частью уголовного дела

12:53, 12 мая 2026Силовые структуры

В Иркутске задержали юношу, ударившего прохожего в лесу макетом меча
В Иркустке задержан 19-летний юноша, ударивший в лесу прохожего макетом меча. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По информации Telegram-канала Baza, все произошло несколько дней назад. Фигурант вместе с другими ребятами принимал участие в репетиции костюмированной постановки. Он был в костюме с двумя мечами за спиной. По дороге к нему подошел местный житель, которому не понравился внешний вид молодого человека. Между ними произошел конфликт и юноша ударил его макетом меча по голове.

Мужчина обратился в больницу. Полиция изъяла реквизит.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержали мужчину за расправу над знакомым в колхозе.

