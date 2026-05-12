В российском регионе нашли первую нарколабораторию

Жителю Забайкальского края грозит пожизненный срок за создание нарколаборатории

Сотрудники силовых структур нашли первую подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По подозрению в организации нелегальной лаборатории задержан местный житель 1979 года рождения. Мужчина начал свою криминальную деятельность со сбыта наркотиков через закладки. Вскоре он решил увеличить доходы и приобрел помещение, где обустроил производство запрещенных веществ. Теперь злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Из его нарколаборатории силовики изъяли более 700 литров прекурсоров, которых хватило бы на изготовление десяти килограммов наркотиков.

