09:32, 12 мая 2026

В российском регионе нашли первую нарколабораторию

Жителю Забайкальского края грозит пожизненный срок за создание нарколаборатории
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники силовых структур нашли первую подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По подозрению в организации нелегальной лаборатории задержан местный житель 1979 года рождения. Мужчина начал свою криминальную деятельность со сбыта наркотиков через закладки. Вскоре он решил увеличить доходы и приобрел помещение, где обустроил производство запрещенных веществ. Теперь злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Из его нарколаборатории силовики изъяли более 700 литров прекурсоров, которых хватило бы на изготовление десяти килограммов наркотиков.

Ранее в Уфе задержали 37-летнего жителя, прятавшего наркотики в самодельных кирпичах.

