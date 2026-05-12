В сети распространили фейк со стирающими одежду в фонтане на ВДНХ индусами

Множество пабликов в соцсетях распространили видео, на котором как минимум трое индийцев стирают одежду в фонтане «Дружбы народов» на ВДНХ. В подписях к одним из них утверждается, что это рабочие из Индии, в других — что туристы.

«Статус объекта культурного наследия их не смутил <…> Свой поступок они объяснили тем, что в Индии стирка в открытых водоемах считается бытовой нормой», — добавляется в подписях к роликам.

Видео сделано с помощью искусственного интеллекта — в описании канала «Комета», который является первоисточником, указано, что «в разделе Shorts можно найти короткие развлекательные ролики, созданные с использованием ИИ», а в описании видео есть пометка «ролик сгенерирован ИИ». То есть автор видео не скрывает, что это фейковое видео, которое сгенерировано с использованием нейросетей.

Оригинал видео был опубликован 5 апреля, но прочие каналы начали распространять его 10-11 мая.

В случае, если бы стало известно о настоящей «стирке в фонтане» в разгар дня, то о ней сообщили бы множество СМИ, а также, скорее всего, отреагировали бы органы власти или правопорядка — так как фонтан действительно является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения, и стирка вещей в нем могла подпасть под статью 7.13 или 7.14.1 КоАП РФ.

ИИ-видео со стирающими одежду в Москва-реке или городских фонтанах индусами появляются не впервые — так, в YouTube можно найти ряд похожих роликов, также по всем признакам сделанных нейросетью. Они были опубликованы в начале 2026 года.

Фейковые ролики об индийцах стали активно распространять на фоне усиления связей между Россией и Индией в сфере трудовой миграции.

Информация не получила распространение в прессе.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».