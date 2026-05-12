12:52, 12 мая 2026МирЭксклюзив

Вероятность новых ударов США по Ирану оценили

Политолог Мезюхо: У Трампа почти нет мотивов для завершения войны с Ираном
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Президент США Дональд Трамп все серьезнее рассматривает вариант с возобновлением полномасштабной военной агрессии против Ирана, и у этого есть веские основания, считает политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что воинственная риторика американского президента и его заявления о неэффективности переговоров с Тегераном — лишь вершина айсберга.

По его словам, ключевая причина в том, что Трамп приближается к промежуточным выборам в Палату представителей с военным провалом, что может обернуться поражением для республиканцев и сильно пошатнуть позиции MAGA-движения. Ему необходимо железобетонное медийное доказательство поражения Ирана, чтобы преподнести эту информацию как победу США и лично Трампа. Это, по замыслу его аналитиков, должно улучшить электоральные позиции президента и его партии, отметил Мезюхо.

Кроме того, политолог уточнил, что сегодня Трамп переживает очевидный кризис в отношениях с традиционными союзниками. Ведущие страны Евросоюза и Великобритания, увидев, как американский лидер погряз в иранской авантюре, осознали слабость президента и его государства. Теперь лидеру Белого дома необходимо продемонстрировать европейцам, что он и его страна по-прежнему сильны, и с ними нужно считаться.

«Поэтому у Трампа достаточно мотивов. Для продолжения боевых действий. Я бы даже сказал, что у него почти нет мотивов для их завершения в рамках текущей конфигурации», — заключил Мезюхо.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа разделилась на два лагеря по вопросу продолжения войны с Ираном. Так, некоторые чиновники, в том числе представители Пентагона, выступают за более агрессивный подход, направленный на то, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров, в том числе за нанесение точечных ударов по территории страны, в то время как другие по-прежнему настаивают на том, чтобы дать шанс дипломатии.

