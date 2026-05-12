VK Tech увеличил возможности облака для размещения данных

В VK появилась новая площадка для размещения облачных ресурсов

VK Tech представил новую зону доступности — аттестованную и максимально защищенную площадку VK Cloud. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Возможности облака увеличили, и теперь пользователи VK Tech могут использовать инфраструктуру, вычислительные мощности и хранилища, в том числе для размещения современных моделей искусственного интеллекта.

В пресс-службе уточнили, что новая зона работает на Sprut — программно-определяемой сети (SDN) от VK Cloud — и позволяет облаку самостоятельно распределять трафик между серверами. Платформа сможет перестраивать маршруты при сбоях и подключать новые сервисы без ручной перенастройки оборудования.

«Sprut объединяет все четыре зоны доступности в единое сетевое пространство и обеспечивает стабильную связь между ними при любых нагрузках», — сказано в релизе.

По словам руководителя направления облачных технологий VK Tech Дмитрия Лазаренко, облачный рынок в России растет. В частности, ускоряется направление GPU-вычислений.

«Компаниям необходимо обеспечить соответствие требованиям регуляторов и при этом получить мощности для ресурсоемких ИИ-нагрузок», — отметил он.

Ранее была представлена платформа VK AI Space, предназначенная для разработки и запуска ИИ-агентов, мультиагентных систем и цифровых сотрудников внутри ИТ-ландшафта компании.