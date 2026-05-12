13:15, 12 мая 2026

Влияние скандала с Ермаком на ход украинского конфликта оценили

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский преувеличивает, и на Украине вряд ли задумались о капитуляции в рамках текущего конфликта, считает политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что реальные действия говорят об обратном.

«Сегодня наблюдается политическая смычка киевского режима с ведущими странами Евросоюза (ЕС) и Великобританией в вопросах эскалации военной напряженности. Украине выделили очередной кредит в 90 миллиардов евро, а европейская экономика идет по пути масштабных оборонных заказов на годы вперед», — отметил политолог.

Скандал с делом Миндича и обвинениями в адрес Андрея Ермака специалист связал не с внешним давлением и не с подготовкой к капитуляции, а с внутриполитической сварой внутри властной вертикали киевского режима.

Мезюхо подчеркнул, что это следствие кризиса среди украинского руководства, а не признак скорого завершения конфликта. В Киеве, по его словам, о капитуляции не думают.

Ранее Бужанский заявил, что в украинской элите задумались о капитуляции в конфликте на Украине. По его словам, так в Киеве отреагировали на предъявление Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) обвинения экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку.

