Второй российский регион перевел школьников на дистанционное обучение из-за дронов

Мельниченко: В Пензенской области школьников перевели на дистант из-за дронов

В Пензенской области школьников перевели на дистанционное обучение с 12 по 14 мая из-за повышенной опасности атаки дронов. Об этом сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Пензенская область стала вторым регионом, который внедрил такую меру. До этого на дистант были переведены школьники из Липецкой области по решению администрации.

Мельниченко пояснил, что ограничение затронет школы Пензы, ее города-спутника Заречного. Кроме того, мера распространяется на Сердобский и Нижнеломовский районы. В селе Засечном Пензенского района на дистанционку временно перейдут школы имени Л. Б. Ермина и М. Ю. Лермонтова, добавил губернатор.

Также дистанционно в эти дни будут заниматься студенты наших средних профессиональных и высших учебных заведений, подчеркнул Мельниченко. Ограничения ввели из-за возможных провокаций и с целью обезопасить несовершеннолетних.

Ранее в Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны в ночь на 12 мая сбили над регионами России 27 украинских беспилотников. Налетам подверглись Белгородская, Воронежская и Ростовская области.