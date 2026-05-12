Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:18, 12 мая 2026Из жизни

Женщина семь месяцев прожила с ножницами в животе

В Италии в животе пациентки нашли ножницы, забытые там семь месяцев назад
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Vivida Photo PC / Shutterstock / Fotodom

В Италии хирурги забыли в животе 53-летней пациентки ножницы. Об этом сообщает L'Unione Sarda.

25 октября 2025 года женщине сделали пластику живота в частной клинике. Вернувшись домой, она почувствовала резкую боль и потеряла сознание. Придя в себя, она позвонила в больницу. Хирург заявил, что состояние женщины — нормально для послеоперационного периода. Анализы выявили у нее инфекцию, и ей прописали курс антибиотиков.

Однако лечение не помогало, и в мае 2026 года ее направили на компьютерную томографию. Во время нее в животе пациентки и нашли хирургические ножницы. Она прожила с ними семь месяцев.

Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

Совершивший ошибку хирург тут же предложил женщине операцию по извлечению ножниц, но она отказалась. Сейчас пострадавшая ждет помощи в другой клинике.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре оштрафовали и на три месяца отстранили от работы мастера акупунктуры, который забыл иглу в ягодице клиента. Мужчина сам нашел иглу и смог извлечь ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАБУ сделало заявление об участии Зеленского в коррупционном деле

    Пережившее ледниковый период и мамонтов животное обосновалось на новой территории в России

    Насмерть сбивший на электросамокате пенсионера российский подросток избежал колонии

    Стали известны подробности о вернувшихся в Россию с Украины детях

    Трамп пообещал помочь «движущейся вниз» стране

    Гостей отеля в гей-квартале в Европе эвакуировали из-за подозрительного запаха в номере

    В МИД назвали главный приоритет в отношениях с Азербайджаном

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка захотела выступать за Францию

    Загадку портов USB объяснили

    Раскрыта причина масштабных лесных пожаров на Дальнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok