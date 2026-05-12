Женщина семь месяцев прожила с ножницами в животе

В Италии в животе пациентки нашли ножницы, забытые там семь месяцев назад

В Италии хирурги забыли в животе 53-летней пациентки ножницы. Об этом сообщает L'Unione Sarda.

25 октября 2025 года женщине сделали пластику живота в частной клинике. Вернувшись домой, она почувствовала резкую боль и потеряла сознание. Придя в себя, она позвонила в больницу. Хирург заявил, что состояние женщины — нормально для послеоперационного периода. Анализы выявили у нее инфекцию, и ей прописали курс антибиотиков.

Однако лечение не помогало, и в мае 2026 года ее направили на компьютерную томографию. Во время нее в животе пациентки и нашли хирургические ножницы. Она прожила с ними семь месяцев.

Совершивший ошибку хирург тут же предложил женщине операцию по извлечению ножниц, но она отказалась. Сейчас пострадавшая ждет помощи в другой клинике.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре оштрафовали и на три месяца отстранили от работы мастера акупунктуры, который забыл иглу в ягодице клиента. Мужчина сам нашел иглу и смог извлечь ее.

