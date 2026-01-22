Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 22 января 2026Из жизни

Иглотерапевт забыл иглу в ягодице пациента и лишился работы

В Сингапуре иглотерапевт забыл иглу в теле пациента
Никита Савин
Никита Савин

Фото: tigercat_lpg / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре оштрафовали и на три месяца отстранили от работы мастера акупунктуры, который забыл иглу в ягодице клиента. Об этом сообщает издание Mothership.

24 апреля 2021 года мужчина, имя которого не сообщается, обратился к врачу традиционной китайской медицины по фамилии Чжао с жалобами на боли в спине, плече и шее. После сеанса иглоукалывания пациент сел на кушетку и сразу же почувствовал острую боль в ягодице и онемение внутренней поверхности бедра. В итоге он сам обнаружил и извлек иглу, после чего подал на Чжао жалобу.

В ходе проверки, которую проводила Комиссия по традиционной китайской медицине Сингапура, выяснилось, что иглотерапевт не только забыл иглу в теле пациента, но и не объяснил ему, зачем проводит манипуляции и не сверился с его медицинской картой. 19 января Чжао признали виновным в халатности. Его обязали заплатить штраф в размере пяти тысяч сингапурских долларов (300 тысяч рублей) и лишили права работать на три месяца.

Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

В комиссии отметили, что своими действиями Чжао нанес ущерб не только пострадавшему, но и подорвал доверие общественности к врачам традиционной китайской медицины.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали хирурга-любителя, который проводил операции на гениталиях клиентов прямо в салоне своего автомобиля. У него изъяли 189 различных имплантов, местные анестетики, хирургические лезвия и иглы, а также другое медицинское оборудование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это нас не касается совершенно». Путин обозначил позицию России по Гренландии после одного шага Дании

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    За уличенную в коррупции Тимошенко отказались вносить залог

    Российский авторынок обрушился

    Появились подробности ночного массированного налета ВСУ на российские регионы

    Воровавший в торговом центре россиянин не пережил встречу с секьюрити

    Бригада «Волки» ликвидировала ценного корректировщика ВСУ

    Трамп запретил выступать в Давосе своему главному противнику

    Россиянка украла у наследников бывшего любовника автомобили на 60 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok