Иглотерапевт забыл иглу в ягодице пациента и лишился работы

В Сингапуре иглотерапевт забыл иглу в теле пациента

В Сингапуре оштрафовали и на три месяца отстранили от работы мастера акупунктуры, который забыл иглу в ягодице клиента. Об этом сообщает издание Mothership.

24 апреля 2021 года мужчина, имя которого не сообщается, обратился к врачу традиционной китайской медицины по фамилии Чжао с жалобами на боли в спине, плече и шее. После сеанса иглоукалывания пациент сел на кушетку и сразу же почувствовал острую боль в ягодице и онемение внутренней поверхности бедра. В итоге он сам обнаружил и извлек иглу, после чего подал на Чжао жалобу.

В ходе проверки, которую проводила Комиссия по традиционной китайской медицине Сингапура, выяснилось, что иглотерапевт не только забыл иглу в теле пациента, но и не объяснил ему, зачем проводит манипуляции и не сверился с его медицинской картой. 19 января Чжао признали виновным в халатности. Его обязали заплатить штраф в размере пяти тысяч сингапурских долларов (300 тысяч рублей) и лишили права работать на три месяца.

В комиссии отметили, что своими действиями Чжао нанес ущерб не только пострадавшему, но и подорвал доверие общественности к врачам традиционной китайской медицины.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали хирурга-любителя, который проводил операции на гениталиях клиентов прямо в салоне своего автомобиля. У него изъяли 189 различных имплантов, местные анестетики, хирургические лезвия и иглы, а также другое медицинское оборудование.