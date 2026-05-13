Девушка выложила фото книги своего родственника и восхитила пользователей сети

Пользовательница Reddit с ником EmikoNamika опубликовала на портале фотографию книги, написанной ее предком. Речь идет об оригинальном издании «Открытия колдовства» 1584 года.

«Это одна из самых важных и редких книг в мире, — написала автор. — Ее автор — мой предок Реджинальд Скот! Это была первая книга, в которой утверждалось, что ведьм не существует! Король Англии Яков I приказал сжечь большинство экземпляров в 1610-х годах».

Девушка уточнила, что ей известно лишь о четырех или пяти сохранившихся экземплярах книги. Конкретно этот ей разрешили изучить в одном из исследовательских центров американского штата Техас.

«Это чертовски круто», — прокомментировал публикацию один из пользователей. «Боже, я бы с удовольствием полистал эти страницы», — написал другой. «Я безумно завидую, что тебе удалось увидеть ее живьем», — добавил третий.

