Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:56, 13 мая 2026Мир

Додик рассказал об угрозах из-за связи с Россией

Додик сообщил, что получает угрозы в свой адрес в связи с тесными связями с РФ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетДень Победы

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В адрес председателя партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорада Додика периодически поступают угрозы из-за тесных связей с Россией, в том числе из столицы Европейского союзаБрюсселя. Об этом политик заявил в беседе с журналистами ТАСС.

Как подчеркнул Додик, его политическое значение никуда не исчезло, что не нравится бюрократам из ЕС, а также некоторым европейским чиновникам. «Конечно, я получал угрозы и слышал о том, что мне не следовало бы приезжать в Москву. Для них это не День Победы, они переделали его в День Европы — так они просто бегут от факта, что это День Победы», — сказал он.

Политический деятель отметил, что подобные угрозы не влияют на него, поэтому он остается свободным в своем выборе, в отличие от самой Европы. По его словам, бюрократы из Брюсселя организовали постыдный судебный процесс в связи с тем, что якобы он не проявляет уважения по отношению к высокому представителю международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиану Шмидту.

Ранее Милорад Додик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предпринимал попытки закупить у боснийских мусульман оружие на сумму 400 миллионов долларов, однако они не увенчались успехом. Со своей стороны, как отмечает Додик, какая-либо возможность транзита оружия туда была остановлена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Злой и добрый полицейский». В Германии назвали представителей ЕС на переговорах с Россией. Смогут ли они договориться с Москвой?

    Марко Рубио полетел в Пекин в образе похищенного Мадуро

    На Украине допустили заговор против Зеленского

    Смартфоны Samsung взломали

    Подмосковные росгвардейцы перекрыли дорогу ради утят

    Ушедший из России фастфуд зарегистрировал два товарных знака

    В США назвали необычную причину попыток Трампа сблизиться с Россией

    Извращенец устроил прямую трансляцию с трех камер из-под юбки у знакомой

    Джессика Альба отметила 45-летие в прозрачном микроплатье

    Посетитель туалета для инвалидов столкнулся с «худшей дефекацией в жизни»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok