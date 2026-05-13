Додик сообщил, что получает угрозы в свой адрес в связи с тесными связями с РФ

В адрес председателя партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорада Додика периодически поступают угрозы из-за тесных связей с Россией, в том числе из столицы Европейского союза — Брюсселя. Об этом политик заявил в беседе с журналистами ТАСС.

Как подчеркнул Додик, его политическое значение никуда не исчезло, что не нравится бюрократам из ЕС, а также некоторым европейским чиновникам. «Конечно, я получал угрозы и слышал о том, что мне не следовало бы приезжать в Москву. Для них это не День Победы, они переделали его в День Европы — так они просто бегут от факта, что это День Победы», — сказал он.

Политический деятель отметил, что подобные угрозы не влияют на него, поэтому он остается свободным в своем выборе, в отличие от самой Европы. По его словам, бюрократы из Брюсселя организовали постыдный судебный процесс в связи с тем, что якобы он не проявляет уважения по отношению к высокому представителю международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиану Шмидту.

Ранее Милорад Додик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предпринимал попытки закупить у боснийских мусульман оружие на сумму 400 миллионов долларов, однако они не увенчались успехом. Со своей стороны, как отмечает Додик, какая-либо возможность транзита оружия туда была остановлена.