18:26, 13 мая 2026Силовые структуры

Экс-замглавы Минфина оштрафовали на 50 тысяч рублей

В Москве суд оштрафовал экс-замглавы Минфина Алексашенко на 50 тысяч рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего заместителя министра финансов России и бывшего первого зампредседателя Центробанка Сергея Алексашенко (внесен Минюстом в реестр иноагентов, а также Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС.

Алексашенко признали виновным в совершении административного правонарушения по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Следствие и суд установили, что в интернете опубликовано видео, на котором экс-замглавы Минфина распространяет фейки о российских военных.

После начала СВО Алексашенко уехал из страны и вошел в группу, которая занималась разработкой санкций против России. В 2023 году МВД объявило его в розыск.

Ранее сообщалось, что суд закрыл заседание по делу о конфискации имущества бывшего первого замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова и его доверенных лиц.

