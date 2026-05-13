Заседание по миллиардному иску к экс-замглавы Минобороны России решили закрыть

Суд закрыл заседание по делу о конфискации имущества экс-замглавы МО Цаликова

Никулинский суд Москвы закрыл заседание по делу о конфискации имущества бывшего первого замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова и его доверенных лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры. Основанием для этого стали сведения о госконтрактах, заключенных Минобороны, разглашение которых может повлечь за собой ущерб государству.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура потребовала изъять у Цаликова активы стоимостью 5,5 миллиарда рублей. Большая часть требуемого имущества принадлежит компании «Сандора», которая участвовала в исполнении многомиллиардных контрактов Минобороны. По версии следствия, «Сандора» участвовала в махинациях на поставках в войска различных товаров, в частности армейских несессеров — наборов предметов личной гигиены, которые закупались по завышенным ценам.

Также среди активов коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки и здания в Подмосковье и Северной Осетии, которые, по мнению Генпрокуратуры, нажиты семьей экс-замминистра коррупционным путем.

Цаликов находится под домашним арестом. Ему вменяют 12 преступлений.