Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:44, 13 мая 2026Силовые структуры

Заседание по миллиардному иску к экс-замглавы Минобороны России решили закрыть

Суд закрыл заседание по делу о конфискации имущества экс-замглавы МО Цаликова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Руслан Цаликов

Руслан Цаликов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Никулинский суд Москвы закрыл заседание по делу о конфискации имущества бывшего первого замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова и его доверенных лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры. Основанием для этого стали сведения о госконтрактах, заключенных Минобороны, разглашение которых может повлечь за собой ущерб государству.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура потребовала изъять у Цаликова активы стоимостью 5,5 миллиарда рублей. Большая часть требуемого имущества принадлежит компании «Сандора», которая участвовала в исполнении многомиллиардных контрактов Минобороны. По версии следствия, «Сандора» участвовала в махинациях на поставках в войска различных товаров, в частности армейских несессеров — наборов предметов личной гигиены, которые закупались по завышенным ценам.

Также среди активов коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки и здания в Подмосковье и Северной Осетии, которые, по мнению Генпрокуратуры, нажиты семьей экс-замминистра коррупционным путем.

Цаликов находится под домашним арестом. Ему вменяют 12 преступлений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной пролетели сотни российских «Гераней»

    Ельцина обвинили в превращении России в колонию Запада

    Назван эталонный для российских чиновников автомобиль

    Врач отчитала россиянку за внешность во время приступа желчной колики

    Лавров заявил о полномасштабной войне Запада

    Аэропорт Санкт-Петербурга временно прекратил работу

    В России продлили упрощенный порядок оформления парковочных мест

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка рассказала об РПП

    Боуз обратил внимание на заявление премьера Дании о победе России

    Военный эксперт высказался об опасности оружия Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok