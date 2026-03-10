Бывшего первого замминистра обороны Цаликова отправили под домашний арест

В Москве под домашний арест отправили экс-замминистра обороны Руслана Цаликова. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Басманный суд избрал Цаликову меру пресечения в виде домашнего ареста из-за болезни, которая препятствует его содержанию в СИЗО.
Цаликову вменяют 12 преступлений. По информации Следственного комитета России, Цаликов и другие участники преступного сообщества с 2017 по 2024 год похитили из бюджета денежные средства и легализовали их. Также они причастны к взяточничеству.
Задержанный занимал свой пост с 24 декабря 2015-го по 17 июня 2024 года. После отставки из Минобороны он был избран в парламент Тувы, впоследствии претендовал на пост сенатора. Семья Руслана Цаликова владеет имуществом стоимостью почти миллиард рублей.
