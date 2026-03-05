Раскрыт грозящий бывшему первому замминистра обороны Цаликову срок

Задержанный экс-первый замминистра обороны Цаликов может сесть на 20 лет

Бывшему первому замминистра обороны России Руслану Цаликову, задержанному по делу о создании преступного сообщества, растарте, взятках и легализации денег грозит до 20 лет колонии. Об этом адвокат Сергей Жорин рассказал в интервью РИА Новости.

По словам адвоката, по совокупности обвинений речь идет об очень тяжелых составах преступлений и верхняя планка в них достигает заключения в 20 лет. По информации следственного комитета России, Цаликов и другие участники преступного сообщества с 2017-го по 2024 год похитили из бюджета денежные средства и легализовали их. Также они причастны к взяточничеству.

Цаликову вменяют 12 преступлений.

Задержанный занимал свой пост с 24 декабря 2015 года по 17 июня 2024 года. После отставки из Минобороны был избран в парламент Тувы, впоследствии претендовал на пост сенатора. Семья Руслана Цаликова владеет имуществом стоимостью в почти миллиард рублей.