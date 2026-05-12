Появились детали миллиардного иска к бывшему первому замглавы Минобороны России

Генпрокуратура: Цаликов приобрел активы на ₽5,5 млрд на неподтвержденные доходы

Генпрокуратура требует изъять у бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова активы стоимостью 5,5 миллиарда рублей. Детали антикоррупционного иска раскрыл «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что ранее пресс-служба судов Москвы называла размер иска в 7 миллиардов рублей, но в самом заявлении указана сумма в 5,5 миллиарда рублей. Большая часть требуемого имущества принадлежит компании «Сандора», которая участвовала в исполнении многомиллиардных контрактов Минобороны. Цаликов отрицает, что фирма принадлежит ему. По версии следствия, «Сандора» участвовала в махинациях на поставках в войска различных товаров, в частности армейских несессеров — наборов предметов личной гигиены, которые закупались по завышенным ценам.

Среди активов коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки и здания в Подмосковье и Северной Осетии, которые, по мнению Генпрокуратуры, нажиты семьей экс-замминистра коррупционным путем. В ответчиках фигурирует Влада Марковская, мать бывшего пресс-секретаря министра обороны Сергея Шойгу Россияны Марковской, отмечает издание.

Совладелец фирмы Тимур Исаков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой и дал показания на Цаликова.

5 марта стало известно о его задержании по подозрению в создании преступного сообщества. Цаликова отправили под домашний арест. Ему вменяют 12 преступлений. По информации Следственного комитета России, он и другие участники преступного сообщества с 2017 по 2024 год похитили из бюджета денежные средства и легализовали их. Также они причастны ко взяточничеству.

Задержанный занимал свой пост с 24 декабря 2015-го по 17 июня 2024 года. После отставки из Минобороны он был избран в парламент Тувы, впоследствии претендовал на пост сенатора. Семья Руслана Цаликова владеет имуществом стоимостью почти миллиард рублей.