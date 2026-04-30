Обнародована стоимость миллиардного состояния бывшего первого замглавы Минобороны России

14:06, 30 апреля 2026

В суд Москвы поступил иск об изъятии активов экс-замглавы МО Цаликова на ₽7 млрд
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Никулинский районный суд Москвы поступил антикоррупционный иск к бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову и его доверенным лицам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов столицы.

В иске содержится требование обратить в доход государства дорогостоящие объекты недвижимости экс-чиновника. В их числе земельные участки и здания в Подмосковье и в Республике Северная Осетия-Алания, которые оформлены на приближенных Цаликову граждан и аффилированные компании. Кроме того, в его владении находятся автомобили премиум-класса и наличные на общую сумму свыше семи миллиардов рублей.

5 марта стало известно о задержании Цаликова по подозрению в создании преступного сообщества. В отношении него было возбуждено уголовное дело о взятках и растрате на основании материалов, собранных ФСБ, Следственным департаментом и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Цаликова отправили под домашний арест. Ему вменяют 12 преступлений. По информации Следственного комитета России, он и другие участники преступного сообщества с 2017 по 2024 год похитили из бюджета денежные средства и легализовали их. Также они причастны к взяточничеству.

Задержанный занимал свой пост с 24 декабря 2015-го по 17 июня 2024 года. После отставки из Минобороны он был избран в парламент Тувы, впоследствии претендовал на пост сенатора. Семья Руслана Цаликова владеет имуществом стоимостью почти миллиард рублей.

