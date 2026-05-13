Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:15, 13 мая 2026Бывший СССР

Ходившего к гадалке экс-главу офиса Зеленского захотели защитить в суде с помощью иконы

Ермаку подарили икону-оберег перед началом заседания суда по делу о коррупции
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку подарили икону-оберег перед началом заседания суда по делу о коррупции. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

По данным издания, подарок экс-чиновнику вручила женщина по имени Ирма Крат, представившаяся активисткой и журналисткой. Она отметила, что икона Святой Девы Марии — семейная реликвия, которая принадлежала ее матери.

Крат добавила, что хочет оберегать Ермака, так как он «сделал много хороших дел» для Украины.

Ранее стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании суда по делу Ермака заявил, что бывший чиновник обращался к гадалке по имени Фен-Шуй для борьбы с оппонентами президента страны Владимира Зеленского. В частности, он передал ей имена глав антикоррупционных органов и оппозиционных депутатов Верховной Рады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума в истории

    Турист подрался со спутницей и разгромил номер отеля в Таиланде

    Экс-замгубернатора российского региона отделалась условкой за многомиллионные аферы

    Российская пенсионерка попала под следствие за перевод 8,5 тысячи рублей

    На Сенат Филиппин напали

    Профессор МГУ оценил введение в школах нового обязательного экзамена

    Россияне увидят одно из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия

    Артемий Лебедев высказался о Зеленском словами «как был капитаном КВН, так и остался»

    В Сербии заявили о недовольстве венгерским предложением по выкупу российской доли в NIS

    Россиян предостерегли от опасной привычки в ванной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok