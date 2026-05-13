Ходившего к гадалке экс-главу офиса Зеленского захотели защитить в суде с помощью иконы

Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку подарили икону-оберег перед началом заседания суда по делу о коррупции. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

По данным издания, подарок экс-чиновнику вручила женщина по имени Ирма Крат, представившаяся активисткой и журналисткой. Она отметила, что икона Святой Девы Марии — семейная реликвия, которая принадлежала ее матери.

Крат добавила, что хочет оберегать Ермака, так как он «сделал много хороших дел» для Украины.

Ранее стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании суда по делу Ермака заявил, что бывший чиновник обращался к гадалке по имени Фен-Шуй для борьбы с оппонентами президента страны Владимира Зеленского. В частности, он передал ей имена глав антикоррупционных органов и оппозиционных депутатов Верховной Рады.