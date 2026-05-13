Российская певица взяла четыре ипотеки и пожалела

Юлианна Караулова рассказала о четырех ипотеках

Российская певица и телеведущая Юлианна Караулова взяла четыре ипотеки и пожалела, что выплатила одну из них. Об этом она рассказала в беседе с Telegram-каналом «Лотус Медиа».

Артистка оформила четыре ипотеки, две из которых уже успела закрыть. По ее словам, первая полностью выплаченная ипотека была оформлена по льготной семейной программе под пять процентов годовых.

«Жалею, потому что я погасила свою самую первую ипотеку, которая была под очень низкий процент... И это просто тупо было по каким-то незнаниям, наверное, потому что я тогда не очень во всем разобралась», — отметила Караулова.

Певица добавила, что кредиты помогли ей купить квартиру для родителей, собственной семьи и отдельное жилье для сына. Кроме того, Караулова инвестировала средства еще в одну квартиру.

