Концерт Metallica вызвал землетрясение

Ekathimerini: Концерт Metallica в Греции вызвал землетрясение

Концерт американской метал-группы Metallica в Греции стал причиной небольшого землетрясения. Об этом со ссылкой на данные геодинамического института Афин сообщает газета Ekathimerini.

Утверждается, что выступление группы посетили более 80 тысяч человек.

«Оборудование по мониторингу землетрясений зарегистрировало небольшие толчки из-за мероприятия. Институт показал оценку в реальном времени толчков, известных как "концертные", вызванных согласованными перемещениями толпы на мероприятии», — указано в статье.

Ранее землетрясение на севере Греции частично разрушило здания нескольких монастырей на горе Афон. Магнитуда подземных толчков составила 4,9, а глубина очага — 10,6 километра. В одной из церквей во время богослужения откололась часть люстры, монахам и паломникам пришлось срочно покинуть постройку.