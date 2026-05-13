Молодежи назвали доступные для получения навыки во время подработок

Ventra Go: Подрабатывая в ПВЗ и кофейне можно развить скорость обслуживания

Подрабатывая в пункте выдачи заказов (ПВЗ), кофейне или на складе молодежь может получить полезные навыки. Доступные для изучения компетентности назвала «Ленте.ру» директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова.

По словам эксперта, многие школьники и студенты, которые начинали работать в ПВЗ или кофейне, сомневаются, можно ли засчитывать этот опыт и включать его в резюме. Однако даже такая подработка помогает приобрести полезные навыки, главное, правильно их сформулировать. Лучше обратить внимание на конкретные действия, которые человек совершал множество раз и теперь делает их на автомате.

«Подработка на ПВЗ тренирует скорость обслуживания — за смену через работника проходят десятки людей, и каждому нужно уделить внимание за пару минут. Еще развивает внимательность при сверке заказа, упаковки, документов, а также способность корректно общаться, когда нужно сообщить клиенту о повреждении заказа, и спокойно реагировать на стрессовые ситуации. Полученные навыки работы в ПВЗ могут стать серьезной базой для будущей профессиональной роли в сфере продаж, техподдержки и в целом там, где важен клиентский сервис», — пояснила Ларионова.

Работа официантом в кофейне или ресторане развивает многозадачность. Молодому исполнителю важно одновременно держать в голове информацию про нескольких посетителей, их заказы, следить, на каком этапе блюдо. Такая работа требует внимательности при работе со счетами и деньгами. Необходимость обслуживать разных клиентов и координировать свои действия с кухней и коллегами по смене учат молодого человека быстро переключаться.

Подработка в торговом зале или на складе учит работать по установленному плану, когда за смену нужно собрать или разложить определенный объем товаров — так появляется навык расчета времени и оценки собственного темпа, исполнитель понимает, как устроен товарный поток, к которому относится приемка, хранение, выкладка, развивает аккуратность при работе с физическим продуктом. Здесь также важна физическая выносливость и способность выдерживать длинные смены.

«Почти любая подработка позволяет молодым людям приобрести универсальные навыки. Например, привычка приходить на смену вовремя, чтобы не подвести коллегу, формирует дисциплину, а доведение задачи до конца — ответственность. Такие черты поведения человека видны с первого рабочего дня, и именно этого чаще всего не хватает выпускникам без опыта», — резюмировала эксперт.

Как заявила ранее HR-менеджер сервиса для автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff Мария Агапова, в условиях общей экономической неопределенности оптимальным вариантом для граждан стали сдельные подработки. К числу популярных направлений аналитик отнесла доставку, строительство и ремонт, репетиторство, частные услуги и локальные сервисы.