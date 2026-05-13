ИКИ РАН: На Земле ожидается магнитная буря уровня G1-G2

В пятницу, 15 мая, на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

С 85-процентной вероятностью магнитные бури ожидаются уровней G1-G2 (средний уровень). С вероятностью 15 процентов магнитосфера удержится в желтой (возмущения) или даже зеленой (спокойное состояние) зоне.

В настоящее время в область воздействия на Землю входит очередная корональная дыра. Это наиболее крупная структура данного типа из присутствующих сейчас на Солнце.

Ранее жители Калининграда увидели небо цвета фуксии. По словам заведующего Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, жители региона могли увидеть полярное сияние, вызванное магнитной бурей уровня G2.