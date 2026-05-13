Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:17, 13 мая 2026Экономика

На Землю обрушится магнитная буря

ИКИ РАН: На Земле ожидается магнитная буря уровня G1-G2
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетМагнитные бури:

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

В пятницу, 15 мая, на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

С 85-процентной вероятностью магнитные бури ожидаются уровней G1-G2 (средний уровень). С вероятностью 15 процентов магнитосфера удержится в желтой (возмущения) или даже зеленой (спокойное состояние) зоне.

В настоящее время в область воздействия на Землю входит очередная корональная дыра. Это наиболее крупная структура данного типа из присутствующих сейчас на Солнце.

Ранее жители Калининграда увидели небо цвета фуксии. По словам заведующего Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, жители региона могли увидеть полярное сияние, вызванное магнитной бурей уровня G2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной пролетели сотни российских «Гераней»

    Врач отчитала россиянку за внешность во время приступа желчной колики

    Лавров заявил о полномасштабной войне Запада

    Аэропорт Санкт-Петербурга временно прекратил работу

    В России продлили упрощенный порядок оформления парковочных мест

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка рассказала об РПП

    Боуз обратил внимание на заявление премьера Дании о победе России

    Военный эксперт высказался об опасности оружия Украины

    Фотографии из бухты обернулись для россиян уголовным делом о терроризме

    Названы возможные переговорщики с Россией от Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok