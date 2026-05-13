Названа оптимальная частота замены секс-игрушек

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что у секс-игрушек тоже имеется срок годности. В своем Telegram-канале она назвала оптимальную частоту замены подобных девайсов.

Мелехина утверждает, что средний срок службы секс-игрушек, выполненных из качественного силикона, составляет от двух до пяти лет. Однако столько они будут пригодны к использованию только при условии, что за ними осуществляется бережный уход, подчеркнула специалистка.

При этом некоторые секс-игрушки стоит заменять еще раньше, добавила она. Так, необходимо выкинуть девайс, если на нем появились трещины, возникла липкость, а также у него изменились цвет или запах, причем он не уходит даже после тщательной очистки. Перед использованием новой секс-игрушки Мелехина призвала всегда проводить тест на небольшой зоне. «Нанеси каплю своего геля (смазки) на основание — убедись, что реакция материала нормальная», — посоветовала она.

