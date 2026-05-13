09:58, 13 мая 2026

Названа площадь самой маленькой квартиры в Москве

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Площадь самой маленькой квартиры в новостройке Москвы составляет 13,5 квадратного метра, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании «Метриум».

Жилье расположено в районе Коммунарка и продается за 6,2 миллиона рублей. Отделки в помещении нет. По словам директора компании Дмитрия Проскурина, площадь самой маленькой квартиры оказалась на 2 квадратных метра меньше, чем два года назад. Тогда минимальная площадь квартиры в новостройках Москвы составляла 15,7 квадратного метра. Студия была расположена в жилом комплексе комфорт-класса в районе Западное Дегунино в Северном административном округе (САО) и стоила 8,3 миллиона рублей.

При этом минимальная площадь апартаментов на первичном рынке два года назад составляла всего 10,3 квадратных метра. Объект можно было приобрести за 4,7 миллиона рублей в проекте реконструкции советского дома в Головинском районе в САО.

Ранее в Москве начали покупать гаражи и обустраивать их для проживания. Площадь одного из объектов, который можно найти в продаже, составляет 19,3 квадратного метра, другой гараж занимает 20,1 квадратного метра.

