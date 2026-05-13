Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:05, 13 мая 2026Забота о себе

Названы приводящие к разрыву презерватива ошибки

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chanintorn.v / Shutterstock / Fotodom

Презерватив чаще всего рвется не из-за заводского брака, а из-за ошибок при использовании, утверждает сексолог Олеся Мелехина. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Первой ошибкой, приводящей к повреждению презерватива, Мелехина назвала использование зубов или ножниц при открывании упаковки. Также такая проблема может возникнуть, если средство контрацепции было надето наизнанку, предупредила она.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Другой ошибкой специалистка назвала попадание воздуха в резервуар для спермы. Это может произойти из-за того, что мужчина не сжал его перед надеванием. Презервативы также могут рваться из-за недостатка смазки, использования двух изделий одновременно, несоблюдения условий хранения и применения после истечения срока годности.

Кроме того, средство контрацепции может повредиться, если мужчина выбрал неподходящий тип или размер презерватива, а также резко снял его после полового акта.

Ранее сексолог Джиджи Энгл рассказала, как кардинально изменить сексуальную жизнь. Для этого она посоветовала обоим партнерам в паре составить «карту удовольствия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Злой и добрый полицейский». В Германии назвали представителей ЕС на переговорах с Россией. Смогут ли они договориться с Москвой?

    На Западе сообщили о большом страхе Израиля из-за Трампа

    Трамп выделил две мировые супердержавы

    Жених расправился с шафером в день свадьбы

    Названы приводящие к разрыву презерватива ошибки

    Экс-замглавы Минприроды объявили в розыск

    Дмитриев пошутил об отставке британского премьера

    Трамп «присоединил» Венесуэлу

    В ЕС призвали пойти на жесткий военный шаг из-за США

    Парень отправил соблазнительное фото не тому человеку и столкнулся с неожиданной реакцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok