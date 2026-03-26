07:00, 26 марта 2026Забота о себе

Сексолог подсказала способ кардинально изменить сексуальную жизнь

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Джиджи Энгл подсказала способ кардинально изменить сексуальную жизнь с помощью простой техники. Ее совет опубликовало издание Metro.

Эксперт отметила, что по-новому взглянуть на интимную близость помогает практика составления «карты удовольствия». Она пояснила, что для этого партнеры по очереди изучают тела друг друга и наблюдают за реакцией. «Меняйте давление, скорость и тип прикосновений, мысленно отмечайте, что кажется нейтральным, что приятно, а чего вам хотелось бы больше. Цель состоит не столько в возбуждении, сколько в осознании собственного тела», — дала совет Энгл.

Сексолог добавила, что составляя «карту удовольствия», партнеры постепенно начнут замечать закономерности и начнут лучше понимать свои потребности и желания любимого человека. Кроме того, Энгл уверена, что этот метод помогает наладить коммуникацию в паре, снизить стресс и вернуть интерес к близости.

Ранее сексолог Тамара Диас дала несколько советов женщинам, которые желают попробовать анальный секс. Так, она посоветовала отказаться от этого вида секса, если заниматься им приходится только для того, чтобы угодить мужчине.

