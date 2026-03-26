Сексолог подсказала способ кардинально изменить сексуальную жизнь

Сексолог Джиджи Энгл подсказала способ кардинально изменить сексуальную жизнь с помощью простой техники. Ее совет опубликовало издание Metro.

Эксперт отметила, что по-новому взглянуть на интимную близость помогает практика составления «карты удовольствия». Она пояснила, что для этого партнеры по очереди изучают тела друг друга и наблюдают за реакцией. «Меняйте давление, скорость и тип прикосновений, мысленно отмечайте, что кажется нейтральным, что приятно, а чего вам хотелось бы больше. Цель состоит не столько в возбуждении, сколько в осознании собственного тела», — дала совет Энгл.

Сексолог добавила, что составляя «карту удовольствия», партнеры постепенно начнут замечать закономерности и начнут лучше понимать свои потребности и желания любимого человека. Кроме того, Энгл уверена, что этот метод помогает наладить коммуникацию в паре, снизить стресс и вернуть интерес к близости.

