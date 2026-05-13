Неизвестные украли с фермы сотни беременных овец

17:12, 13 мая 2026

В Австралии с фермы украли сотни беременных овец на пять миллионов рублей
Юлия Юткина
Фото: Unsplash

В Австралии полиция расследует похищение сотен овец с фермы в штате Западная Австралия. Об этом сообщает abc.net.au.

С февраля по апрель неизвестные украли в городе Пинграп более 270 австралийских белых овец. Эта порода отличается тем, что она активно линяет и не требует стрижки. Ее используют для производства мяса.

Похитители вывезли с фермы беременных самок. Их общая стоимость оценивается в 100 тысяч австралийских долларов (5,3 миллиона рублей). Как отмечают детективы, фермеры потеряли не просто сотни овец, а следующее поколение животных и потенциальный доход от их продажи.

Предполагается, что преступниками являются люди, связанные с сельским хозяйством. Им проще совершить подобное преступление, поскольку у них уже есть грузовики, загоны и пастушьи собаки, которые помогают перегонять овец.

Ранее сообщалось, что овца из Шотландии, признанная самой одинокой в Великобритании, впервые стала матерью и произвела на свет двух ягнят. Роды длились девять часов и прошли под наблюдением ветеринара.

