02:00, 13 мая 2026

Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России

Иван Потапов
Изображение: Destinus

Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 могут представлять угрозу для России, считает Telegram-канал «Военная хроника».

Издание прокомментировало запуск немецким концерном Rheinmetall и украинским стартапом Destinus, имеющим регистрацию в Нидерландах, совместного производства ракет на базе предприятия Rheinmetall Destinus Strike Systems. «Флагманом проекта, как заявляется, станет ракета Ruta Block 2, способная поражать цели на удалении более 700 километров», — пишет издание.

Военная хроника отмечает, что таким образом ФРГ тестирует собственные технологии, не принимая прямого участия в конфликте на Украине. Telegram-канал обращает внимание, что запускать Ruta Block 2 можно из морского 40-футового контейнера, поэтому, с учетом планов Брюсселя и Киева по расширению производства боевых летательных беспилотников, «к этой угрозе стоит отнестись более, чем серьезно».

В январе портал Army Recognition сообщил, что европейская компания Destinus, которая поставляла Киеву ракеты-дроны Ruta, представила Ruta Block 2 с заявленной дальностью более 450 километров.

В октябре военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов допустил, что украинская ракета Ruta нужна для отвлечения Вооруженных сил России.

