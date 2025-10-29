Наука и техника
06:47, 29 октября 2025

Раскрыто назначение украинской ракеты «Рута»

Военный эксперт Кнутов: Украинская ракета «Рута» нужна для отвлечения ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов объяснил, для чего была создана украинская ракета «Рута». Об этом он высказался в беседе с News.ru

Кнутов раскрыл назначение украинской ракеты «Рута» и предположил, что она нужна для отвлечения Вооруженных сил России (ВС РФ).

«"Рута"» — это ракета–обманка или приманка. В силу не очень высокой стоимости и не очень мощной боевой части она может причинить не столь большой вред», — отметил он.

Эксперт добавил, что ракету разработала швейцарская компания, которую возглавляет гражданин Украины. «Это все будут производить за рубежом», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о первом боевом применении ракеты «Фламинго». Он также сообщил о первом боевом применении реактивного дрона «Рута».

